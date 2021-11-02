В России выявили 39 008 случаев COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в России зарегистрировано 39 008 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за прошедшие 24 часа зарегистрировано в Москве (5736), Московской области (3066) и Санкт-Петербурге (2893).

За последние сутки в РФ выздоровели 30 905 человек, скончались — 1178 пациентов.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 593 200 случая COVID-19 в 85 регионах. За весь период зафиксировали 240 871 летальный исход, выздоровели 7 412 631 человек.

1 ноября глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о необходимости ускорить вакцинацию от коронавируса в 10 российских регионах. Также министр подчеркнул, что введенный президентом России Владимиром Путиным режим нерабочих дней и антиковидные ограничения дают свои результаты.

В тот же день руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в некоторых регионах России снизился темп прироста новых случаев COVID-19, однако говорить о стабилизации эпидемиологической ситуации пока рано. Она пояснила, что прирост новых случаев коронавирусной инфекции наблюдается в 78 регионах страны, а снижение — в двух регионах.

Ранее, 30 октября, Мурашко сообщил, что скорость вакцинации от COVID-19 в России выросла почти в четыре раза за последние полторы недели. Кроме того, он рассказал, что отмечается снижение заболеваемости в тех регионах, где введены жесткие коронавирусные ограничения.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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