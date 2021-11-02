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Пианист-виртуоз Нельсон Фрейре скончался в Бразилии

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В Бразилии в возрасте 77 лет скончался пианист-виртуоз Нельсон Фрейре. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщили в звукозаписывающей компании Decca Classics.

«Мы все очень опечалены новостью о том, что легендарный Нельсон Фрейре умер в возрасте 77 лет. Он был уникально одаренным пианистом и музыкантом. <...> Его наследие включает множество ценных записей», — говорится в сообщении компании на странице в Twitter.

Нельсон Фрейре — бразильский пианист. Первые произведения на фортепиано выучил еще в три года, а в возрасте пяти лет начал давать концерты. В 23 года Фрейре дебютировал в Лондоне, а затем — в Нью-Йорке с филармоническим оркестром. Он стал известен благодаря исполнению произведений Фредерика Шопена, Роберта Шумана и других композиторов.

В 2003 году вышел фильм о пианисте «Нельсон Фрейре: человек и музыка». В 2011 году он стал кавалером ордена Почетного легиона — высшей французской награды для иностранцев.

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