Умер сооснователь ассоциации «Франко-российский диалог» Бернар Лозе

Сооснователь и вице-президент ассоциации «Франко-российский диалог», экономист и общественный деятель Бернар Лозе умер в Париже в возрасте 75 лет. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщила генеральный секретарь организации Ирина Дюбуа.

«Бернар Лозе посвятил многие годы развитию связей с Россией. Его уход из жизни стал для нас огромной утратой», — сказала она ТАСС.

Лозе стоял у истоков ассоциации «Франко-российский диалог» со штаб-квартирой на Елисейских Полях, которая была основана в 2004 году по инициативе президента России Владимира Путина и президента Франции Жака Ширака. Ее создавали ради содействия дружбы и партнерских отношений между странами, которые были союзниками в двух мировых войнах, постоянными членами Совета Безопасности ООН и несут «особую ответственность за судьбы международного мира».

В декабре 2019 года Бернар Лозе был удостоен российского ордена Дружбы за заслуги в укреплении сотрудничества между народами Франции и России. Он также занимал пост сопредседателя Генерального совета Международного союза неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии», способствуя развитию и укреплению взаимодействий между государствами.