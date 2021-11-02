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В ВОЗ порекомендовали людям с низким иммунитетом ревакцинироваться через полгода

Вуйнович порекомендовала людям с низким иммунитетом ревакцинироваться через шесть месяцев
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Людям со слабым иммунным ответом стоит повторно вакцинироваться от коронавируса через полгода. Об этом 1 ноября сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

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«Сейчас рекомендуют людям с низким иммунитетом ревакцинироваться, это бустерная доза, через шесть месяцев», — заявила она в эфире телеканала «Россия 1».

Кроме того, эксперт рассказала, что эффективность объявленных в России нерабочих дней зависит от подхода самих граждан и того, как на практике будут реализовываться противоэпидемические меры.

Вуйнович также отметила, что в Европе за последние две недели на 18% выросло число случаев заражения коронавирусной инфекцией, пишет «Газета.Ru».

Также в этот день министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в нескольких регионах России необходимо ускорить вакцинацию от коронавируса, в частности, в Ростовской и Кемеровской областях. Он также сообщил, что в стране более 58,5 млн граждан уже привиты первым компонентом вакцины от COVID-19.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что в стране складывается сложная ситуация с распространением COVID-19. Глава государства выразил мнение, что вспышки коронавируса начинаются из-за того, что граждане своевременно не делают ревакцинацию.

12 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что почти треть населения России полностью вакцинировались от коронавируса. Он отметил, что ревакцинация позволит не допустить негативного развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

В России с января проходит масштабная вакцинация. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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