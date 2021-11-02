Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Сочи

Автомобиль ВАЗ-2114 и микроавтобус Mercedes Sprinter столкнулись в Лазаревском районе Сочи около часа ночи 2 ноября. Два человека погибли, не менее пяти получили травмы, сообщили в дежурно-диспетчерской службе.

«Произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ-2114 и микроавтобуса Mercedes Sprinter. Двое погибших в ВАЗ-2114, пять пострадавших в Mercedes Sprinter», — уточняет ТАСС со ссылкой на источник.

Сообщение об аварии спасатели ГУ МЧС о Краснодарскому краю получили в 00:50 второго ноября. В микрорайоне Вардане произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса.

«В результате ДТП есть пострадавшие, которые направлены в медицинское учреждение для осмотра», — уточнили в ведомстве.

Прибывшие на место специалисты помогли эвакуировать пострадавших из транспортных средств, провели смыв горюче-смазочных материалов с корпусов автомобилей, оказали первую доврачебную помощь.

В Ивановской области 29 октября 10 человек пострадали в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля. Тяжелые травмы получил водитель автобуса, на полосу которого внезапно вылетел Ford Focus.

За пределами России, в турецкой Анталье 31 октября группа российских туристов попала в ДТП с автобусом. Пятеро человек уже выписаны, четверо остаются под наблюдением врачей.