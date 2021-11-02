Лидер ведущей в Японии оппозиционной партии Эдано объявил об отставке

Японский политик, генеральный секретарь Конституционно-демократической партии страны Юкио Эдано объявил о своей отставке. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщает телеканал NHK.

Таким образом он взял на себя ответственность за поражения его партии на выборах в нижнюю палату японского парламента.

Ранее, 31 октября, правящая в Японии коалиция в составе Либерально-демократической партии (ЛДП) премьер-министра Фумио Кисиды и партии «Комэйто» обеспечила себе совокупное большинство в нижней палате парламента по итогам состоявшихся в воскресенье выборов.

4 октября, Кисида был избран новым, 100-м по счету премьер-министром Японии. Его кандидатуру поддержали 311 из 458 парламентариев. За лидера Конституционно-демократической партии Японии Юкио Эдано проголосовали 124 человека.

Правительство, сформированное его предшественником Есихидэ Суги, ушло в отставку в полном составе в тот же день.

29 сентября Кисида возглавил правящую в Японии Либерально-демократическую партию. До этого, в 2012–2017 годах, он занимал пост министра иностранных дел страны в кабинете Синдзо Абэ.