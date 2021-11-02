Конгресс США прокомментировал расследование инцидента с субмариной

Член палаты представителей конгресса США от штата Коннектикут, демократ Джо Кортни после публикации итогов расследования инцидента с атомной подводной лодкой USS Connecticut заявил в понедельник, 1 ноября, что подобные происшествия «создают критическое напряжение мощностей судостроительной отрасли».

«Ударные подлодки всегда были бедными родственниками на государственных верфях с точки зрения приоритета, но подводные лодки класса Seawolf чрезвычайно ценны с точки зрения миссии в этой части мира (Тихоокеанском регионе — Ред.)» — цитирует его USNI News.

Конгрессмен также указал на нехватку оборудования в сухом доке базы ВМС США на острове Гуам, куда субмарину отправили для ремонта.

Ранее в этот день официальный представитель Седьмого флота Хейли Симс сообщила, что объектом, с которым столкнулась атомная подводная лодка военно-морских сил США USS Connecticut в Южно-Китайском море, оказалась подводная гора. Результаты расследования уже переданы командующему Седьмым флотом США Карлу Томасу. Он должен будет назначить наказание виновникам этого инцидента, который вывел из строя атомный ракетоносец.

2 октября атомная подлодка USS Connecticut — одна из трех лодок класса Seawolf — столкнулась с неким подводным объектом в международных водах Южно-Китайского моря. В результате столкновения атомной подлодки пострадали 11 моряков. Они получили травмы легкой и средней тяжести. У USS Connecticut от удара были сильно повреждены балластные цистерны, ядерный реактор и двигательная установка американской субмарины в результате удара не пострадали.