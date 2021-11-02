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В Томской области возбудили дело после обнаружения тела судьи в лесу

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Следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Томской области возбудило уголовное дело по факту обнаружения тела федерального судьи Юрия Васильева. Обгоревшее тело мужчины нашли на кладбище села Молчаново 31 октября.

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«По предварительным данным, 31 октября 2021 года в лесном массиве в селе Молчаново Молчановского района Томской области обнаружено тело местного жителя 1962 года рождения», — заявили в ведомстве.

Следователи Молчановского межрайонного следственного отдела также расследуют обстоятельства произошедшего: осмотрено места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), добавили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Ранее стало известно, что бывший судья Юрий Васильев 21 год проработал в Молчановском районном суде. 30 октября мужчина поехал на автомойку, загнал автомобиль, но не вернулся. Родственники и полиция начали его искать.

Ранее, в июле, председателя Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга Елену Горбунову обнаружили мертвой в собственной квартире. Горбунова занимала должность председателя суда с 2017 года.

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