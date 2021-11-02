В Томской области возбудили дело после обнаружения тела судьи в лесу

Следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Томской области возбудило уголовное дело по факту обнаружения тела федерального судьи Юрия Васильева. Обгоревшее тело мужчины нашли на кладбище села Молчаново 31 октября.

«По предварительным данным, 31 октября 2021 года в лесном массиве в селе Молчаново Молчановского района Томской области обнаружено тело местного жителя 1962 года рождения», — заявили в ведомстве.

Следователи Молчановского межрайонного следственного отдела также расследуют обстоятельства произошедшего: осмотрено места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), добавили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Ранее стало известно, что бывший судья Юрий Васильев 21 год проработал в Молчановском районном суде. 30 октября мужчина поехал на автомойку, загнал автомобиль, но не вернулся. Родственники и полиция начали его искать.

Ранее, в июле, председателя Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга Елену Горбунову обнаружили мертвой в собственной квартире. Горбунова занимала должность председателя суда с 2017 года.