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В ФРГ указали на способность Путина одним словом снизить цены на газ

Welt: Путин обрушил цены на газ, поручив увеличить объемы топлива в европейских хранилищах
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Президент России Владимир Путин обладает способностью одним словом снижать цену на газ, что делает его своего рода покровителем: подарок российского лидера — трубопровод «Северный поток – 2» — готов с сентября, но Берлин и Брюссель колеблются, пишет 1 ноября немецкая Die Welt.

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«Это замечание Владимира Путина было сказано будто мимоходом, но оно заставило газовый рынок Европы вздохнуть. На заседании кабинета министров в среду глава Кремля распорядился, чтобы «Газпром» начал заполнять газовые хранилища в Германии и Австрии», — пишет издание.

Это произойдет менее чем за 10 дней после того, как хранилища в России будут заполнены. Газета не уточняет, сколько дополнительного газа будет поставлять российский экспортер. Возможно, речь идет только об уже обещанных объемах поставок, но тем не менее, как отмечается в статье, реакция рынков произошла мгновенно.

Ранее, 1 ноября, немецкая Berliner Zeitung сообщила, что в ходе политических дебатов по поводу цен на энергоносители в Германии всё чаще звучат требования ускорить работу газопровода «Северный поток – 2». Сделать это требуют несмотря на сопротивление США и некоторых европейских государств.

30 октября Владимир Путин в ходе выступления на саммите G20 указал на значимость стабильной и уверенной работы энергосектора. Он отметил, что Россия выступает за обстоятельное обсуждение этой темы в прагматичном ключе.

Днем ранее глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков рассказал, что компания готова по «Северному потоку – 2» поставлять на рынок Европы 55 млрд куб. м газа в год. По его словам, запасы газа составляют 35 трлн куб. м.

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что европейцы создали энергокризис своими руками. По ее словам, европейский «зеленый курс» — чересчур амбициозный план перехода на новый тип энергии, но нельзя отказаться от чего-то, не заменив это чем-то.

Рост цен на газ на европейском спотовом рынке начался в конце августа и продолжался до начала октября. Цена голубого топлива 6 октября на лондонской бирже ICE на ноябрьский фьючерс TTF на газовом хабе в Нидерландах превысила $1,9 тыс. за 1 тыс. куб. м, установив новый исторический максимум.

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