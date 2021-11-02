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Вильфанд спрогнозировал мощный всплеск тепла в России 6 ноября

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Практически на всей территории России 6 ноября ожидается необычно теплая погода: температура воздуха превысит норму на 6-10 градусов. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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По его словам, в субботу на всей территории страны, за исключением юга Сибири, то есть Забайкальского края, юга Иркутской области и Хакасии, температурные аномалии будут положительными.

Максимально непривычные показатели прогнозируются в Красноярском крае, Магаданской области и на востоке Якутии.

Метеоролог объяснил такой мощный всплеск тепла господством атлантических воздушных масс, что бывает довольно редко.

«Очень впечатляет, а связано это с тем, что в Якутии наблюдается редчайший случай — тепло обусловлено переносом атлантического воздуха. Эти атлантические воздушные массы пересекают всё: и Западную Европу, и Урал, и Западную Сибирь, и Красноярский край, достигают Якутии и Тихоокеанского побережья», — приводит его слова ТАСС.

Накануне Вильфанд рассказал «Известиям», что в мире проявляется тренд на глобальное потепление. По его словам, он проявляется как раз в таких рекордах: когда температура резко ниже или выше нормы. На фоне таких экстремальных событий происходит постепенное увеличение средней температуры в мире.

31 октября президент России Владимир Путин заявил, что средняя температура в стране растет быстрее общемировой, за 10 лет она увеличилась на полградуса.

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