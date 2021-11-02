Прямой эфир
Культура
Группа Imagine Dragons выступит в Москве в июне 2022 года
Мир
В США стартовали учения Global Thunder 22 по отработке ядерных ударов
Культура
Канье Уэст прочитал молитву в окружении Мэрилина Мэнсона и Джастина Бибера
Общество
Мэр Рыбинска стал фигурантом уголовного дела после ДТП
Мир
Французского актера Абиттана задержали по обвинению в изнасиловании
Наука
Полет Crew Dragon-3 к МКС отложили из-за проблемы со здоровьем астронавта
Мир
Германия выступила за ускорение ввода в эксплуатацию СП-2
Мир
Зеленский в Глазго назвал Крым и Донбасс «экобомбами в центре Европы»
Мир
Пентагон назвал встречу США и Турции профессиональной
Культура
Бояков заявил о своем уходе с поста худрука МХАТ им. Горького

На Украине назвали причины возможного согласия Киева на условия «Газпрома»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинский политолог Дмитрий Корнейчук в понедельник, 1 ноября, в эфире телеканала UkrLive заявил, что Киев будет вынужден «идти на поклон» к Москве и соглашаться на любые условия «Газпрома» из-за энергетической политики президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко.

Ритуальный реверс: что может укрепить транзит через Украину
И как контракты России и Венгрии влияют на энергетическую политику Киева

«Власть сознательно — и Порошенко, и Зеленский — ничего не сделали для того, чтобы мы от угольной и газовой зависимости хоть какими-то путями от России избавились. <…> Опять пойдем на поклон к Москве», — отметил Корнейчук.

Политолог высказал сомнение, что оба украинских лидера — как нынешний, так и бывший — хоть что-то в действительности сделали для энергетической независимости страны. У обоих есть бизнес в России, подчеркнул Корнейчук и указал, что подобная политика приведет к чрезвычайно слабой позиции Киева на возможных переговорах с «Газпромом».

«Потому что сейчас, когда мы придем к «Газпрому», «Газпром» может выставлять любую цену на свой газ, и мы вынуждены будем соглашаться», — подчеркнул эксперт.

По его оценкам, максимум через месяц Украина будет вынуждена начать переговоры с Россией по прямым закупкам газа.

1 ноября цена газа в Европе на закрытии торгов смогла отыграть дневное падение и выросла до $816 за 1 куб. м.

Ранее, 29 октября, глава компании-оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон возмутился данными о прибыли российской энергетической компании «Газпром». По его утверждению, с января по сентябрь 2021 года компания получила «абсолютный рекорд чистой прибыли» за счет европейских потребителей.

В тот же день депутат Верховной рады Людмила Буймистер заявила, что импорт электроэнергии из России и Белоруссии «убивает» энергетическую систему Украины. По ее словам, в сфере энергетики на Украине в настоящее время наблюдается катастрофическая ситуация, чем власти намерены обосновать потребность в импорте электроэнергии из России и Белоруссии. Такой исход стал следствием провала в процессе заготовки запасов угля и отсутствия поддержки местных добывающих предприятий, убеждена депутат.

28 октября бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что закупка электроэнергии из России и Белоруссии — это диверсия, ведущая к потере энергетической независимости страны. По его мнению, власти полностью провалили подготовку к отопительному сезону.

Днем ранее в «Укрэнерго» сообщили, что восемь украинских компаний выкупили 2200 МВт доступной мощности для импорта электроэнергии из РФ в ноябре. Согласно данным, которые привела компания, Украина с 1 ноября возобновит импорт электроэнергии также и из Белоруссии. Уточнялось, что госкомпания «Энергоатом» выкупила сечение для импорта в ноябре электроэнергии из Белоруссии мощностью 885 из 900 доступных мегаватт.

В тот же день депутат Верховной рады Михаил Волынец призвал граждан Украины запасаться навозом в связи с дефицитом энергоресурсов в стране. По его словам, в стране прогнозируется массовое закрытие социальных объектов. В таких условиях украинцам можно рассчитывать только на себя, подчеркнул политик.

До этого, 20 октября, Национальная федерация работодателей Украины выпустила заявление, в котором назвала катастрофической ситуацию на рынках энергетических ресурсов в стране. В федерации подчеркнули, что в 2021 году произошел огромный рост стоимости энергоресурсов и цена на газ для украинских предприятий стала в 4–5 раз выше, чем у их конкурентов.

В конце декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский запретил импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. Таким образом Киев добивался контроля над ценами энергоносителей на внутреннем рынке и повышения конкуренции в этой сфере.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021