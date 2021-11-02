На Украине назвали причины возможного согласия Киева на условия «Газпрома»

Украинский политолог Дмитрий Корнейчук в понедельник, 1 ноября, в эфире телеканала UkrLive заявил, что Киев будет вынужден «идти на поклон» к Москве и соглашаться на любые условия «Газпрома» из-за энергетической политики президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко.

«Власть сознательно — и Порошенко, и Зеленский — ничего не сделали для того, чтобы мы от угольной и газовой зависимости хоть какими-то путями от России избавились. <…> Опять пойдем на поклон к Москве», — отметил Корнейчук.

Политолог высказал сомнение, что оба украинских лидера — как нынешний, так и бывший — хоть что-то в действительности сделали для энергетической независимости страны. У обоих есть бизнес в России, подчеркнул Корнейчук и указал, что подобная политика приведет к чрезвычайно слабой позиции Киева на возможных переговорах с «Газпромом».

«Потому что сейчас, когда мы придем к «Газпрому», «Газпром» может выставлять любую цену на свой газ, и мы вынуждены будем соглашаться», — подчеркнул эксперт.

По его оценкам, максимум через месяц Украина будет вынуждена начать переговоры с Россией по прямым закупкам газа.

1 ноября цена газа в Европе на закрытии торгов смогла отыграть дневное падение и выросла до $816 за 1 куб. м.

Ранее, 29 октября, глава компании-оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон возмутился данными о прибыли российской энергетической компании «Газпром». По его утверждению, с января по сентябрь 2021 года компания получила «абсолютный рекорд чистой прибыли» за счет европейских потребителей.

В тот же день депутат Верховной рады Людмила Буймистер заявила, что импорт электроэнергии из России и Белоруссии «убивает» энергетическую систему Украины. По ее словам, в сфере энергетики на Украине в настоящее время наблюдается катастрофическая ситуация, чем власти намерены обосновать потребность в импорте электроэнергии из России и Белоруссии. Такой исход стал следствием провала в процессе заготовки запасов угля и отсутствия поддержки местных добывающих предприятий, убеждена депутат.

28 октября бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что закупка электроэнергии из России и Белоруссии — это диверсия, ведущая к потере энергетической независимости страны. По его мнению, власти полностью провалили подготовку к отопительному сезону.

Днем ранее в «Укрэнерго» сообщили, что восемь украинских компаний выкупили 2200 МВт доступной мощности для импорта электроэнергии из РФ в ноябре. Согласно данным, которые привела компания, Украина с 1 ноября возобновит импорт электроэнергии также и из Белоруссии. Уточнялось, что госкомпания «Энергоатом» выкупила сечение для импорта в ноябре электроэнергии из Белоруссии мощностью 885 из 900 доступных мегаватт.

В тот же день депутат Верховной рады Михаил Волынец призвал граждан Украины запасаться навозом в связи с дефицитом энергоресурсов в стране. По его словам, в стране прогнозируется массовое закрытие социальных объектов. В таких условиях украинцам можно рассчитывать только на себя, подчеркнул политик.

До этого, 20 октября, Национальная федерация работодателей Украины выпустила заявление, в котором назвала катастрофической ситуацию на рынках энергетических ресурсов в стране. В федерации подчеркнули, что в 2021 году произошел огромный рост стоимости энергоресурсов и цена на газ для украинских предприятий стала в 4–5 раз выше, чем у их конкурентов.

В конце декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский запретил импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. Таким образом Киев добивался контроля над ценами энергоносителей на внутреннем рынке и повышения конкуренции в этой сфере.