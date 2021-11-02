Психолог дал советы по помощи близкому человеку с деменцией

Психолог Владимир Крупин рассказал, что людям, в чьих семьях есть человек, страдающий деменцией, необходимо правильно организовать уход за больным.

В беседе с телеканалом «360» в понедельник, 1 ноября, специалист пояснил, что заболевание является достаточно опасным. Например, такие люди могут открыть кран с водой или включить плиту и забыть об этом. Лучше всего таких пациентов не оставлять одних.

Крупин посоветовал обратиться в социальные службы или психиатрическую больницу: в них есть отделения, где таким людям оказывают помощь, отмечает сайт aif.ru.

Психолог рассказал, что на раннем этапе деменцию можно затормозить, но для этого привычные действия людям придется выполнять по-другому. Это может быть чистка зубов другой рукой, другой маршрут на работу, поиск необычных вещей в обычных. Это способствует сохранению нейронных связей и созданию новых, пишет Life.ru.

27 октября заведующая лабораторией нейрогериатрии и когнитивных нарушений по разделу «Наука» ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава РФ, Российского геронтологического научно-клинического центра Элен Мхитарян рассказала, что коронавирус способен инициировать начало болезни Альцгеймера у тех людей, которые имеют к ней предрасположенность.