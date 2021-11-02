Прямой эфир
Культура
Группа Imagine Dragons выступит в Москве в июне 2022 года
Мир
В США стартовали учения Global Thunder 22 по отработке ядерных ударов
Культура
Канье Уэст прочитал молитву в окружении Мэрилина Мэнсона и Джастина Бибера
Общество
Мэр Рыбинска стал фигурантом уголовного дела после ДТП
Мир
Французского актера Абиттана задержали по обвинению в изнасиловании
Наука
Полет Crew Dragon-3 к МКС отложили из-за проблемы со здоровьем астронавта
Мир
Германия выступила за ускорение ввода в эксплуатацию СП-2
Мир
Зеленский в Глазго назвал Крым и Донбасс «экобомбами в центре Европы»
Мир
Пентагон назвал встречу США и Турции профессиональной
Культура
Бояков заявил о своем уходе с поста худрука МХАТ им. Горького

Группа Imagine Dragons выступит в Москве в июне 2022 года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американская группа Imagine Dragons даст два концерта в России летом 2022 года. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщила пресс-служба агентства Pop Farm.

Песенка не спета: шоу-индустрия задолжала зрителям более 8 млрд рублей
Почему развлекательные мероприятия отменяют, несмотря на формат COVID-free

Музыканты выступят 5 июня 2022 года в Москве в «Лужниках», а также 7 июня 2022 года на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Отмечается, что билеты на концерты скоро поступят в продажу.

Мировой тур четверки из Лас-Вегаса в поддержку вышедшего в сентябре пятого альбома Mercury — Act 1 стартует в конце мая и пройдет на крупнейших площадках Европы с остановками на знаковых фестивалях.

На концертах тура прозвучат также признанные хиты Imagine Dragons, в том числе Believer, Thunder и Radioactive, ставшие лучшими рок-песнями десятилетия по версии Billboard.

Организаторы уже предупреждают, что для входа на концерт в Северной столице зрителям понадобится активный QR-код, пишет НСН. По московскому концерту пока такой информации нет.

Imagine Dragons — американская инди-рок-группа, образованная в 2008 году в Лас-Вегасе, напоминает агентство городских новостей «Москва». В прошлый раз группа Imagine Dragons приезжала в Россию на гастроли три года назад.

30 октября американский певец Джон Бон Джови узнал, что у него выявлен коронавирус, прямо перед началом концерта в Майами-Бич (штат Флорида). В итоге выступление его группы прошло без него.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021