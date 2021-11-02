Группа Imagine Dragons выступит в Москве в июне 2022 года

Американская группа Imagine Dragons даст два концерта в России летом 2022 года. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщила пресс-служба агентства Pop Farm.

Музыканты выступят 5 июня 2022 года в Москве в «Лужниках», а также 7 июня 2022 года на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Отмечается, что билеты на концерты скоро поступят в продажу.

Мировой тур четверки из Лас-Вегаса в поддержку вышедшего в сентябре пятого альбома Mercury — Act 1 стартует в конце мая и пройдет на крупнейших площадках Европы с остановками на знаковых фестивалях.

На концертах тура прозвучат также признанные хиты Imagine Dragons, в том числе Believer, Thunder и Radioactive, ставшие лучшими рок-песнями десятилетия по версии Billboard.

Организаторы уже предупреждают, что для входа на концерт в Северной столице зрителям понадобится активный QR-код, пишет НСН. По московскому концерту пока такой информации нет.

Imagine Dragons — американская инди-рок-группа, образованная в 2008 году в Лас-Вегасе, напоминает агентство городских новостей «Москва». В прошлый раз группа Imagine Dragons приезжала в Россию на гастроли три года назад.

30 октября американский певец Джон Бон Джови узнал, что у него выявлен коронавирус, прямо перед началом концерта в Майами-Бич (штат Флорида). В итоге выступление его группы прошло без него.