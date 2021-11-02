Синоптики рассказали о погоде в Москве 2 ноября

Отсутствие осадков, небольшая облачность и до 12 градусов тепла — такая погода ожидает жителей столицы во вторник, 2 ноября. Соответствующие данные были опубликованы на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха составит от 10 до 12 градусов выше нуля, ночью — от -2 градусов до нулевой отметки.

В Московской области в дневное время суток синоптики обещают от 8 до 13 градусов тепла, ночью столбики термометров опустятся до -5 градусов.

Прогнозируется ветер западного и юго-западного направлений со скоростью 3-8 м/с.

Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

Накануне, 1 ноября, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о том, что в начале ноября жителей столичного региона ожидает теплая сентябрьская погода. Он отметил: таким образом погодное развитие в регионе отстает на 5-6 недель от климатической нормы.