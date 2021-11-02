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В новых рекомендациях Минздрава уточнят использование кислорода при COVID-19

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Минздрав уже готовит 14-е методические рекомендации по лечению COVID-19, хотя предыдущая версия только что вышла. В документ включат способы более рационального использования кислорода, что решит проблему дефицита газа в больницах. Новая версия может появиться в самое ближайшее время, заявил в интервью «Известиям» главный инфекционист Минздрава профессор Владимир Чуланов.

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«Удалось найти решения, которые позволят снизить его дефицит. Эти моменты тоже планируется ввести в рекомендации. Может быть, ради того, чтобы они быстрее вошли в практику, мы постараемся версию 14 (или 13.2) запустить быстрее», — отметил инфекционист.

Вопрос кислородотерапии был поднят и в 13-й версии временных методических рекомендаций по лечению COVID-19, которая вышла в октябре 2021 года.

«Его (медицинского кислорода. — «Известия») потребление сейчас огромное, а производство — сложный процесс. Специалисты-реаниматологи, которые постоянно работают с кислородом, дали рекомендации, как, не снижая качество оказания помощи пациентам, настраивать системы кислородотерапии, чтобы он не улетал в воздух», — рассказал Владимир Чуланов.

Помимо этого, в новых рекомендациях будут снова уточнены схемы лечения, которые используются на амбулаторном и стационарном этапах. Туда также внесут информацию о том, что вакцинация теперь не противопоказана и кормящим матерям. И что можно прививаться одновременно двумя вакцинами — и от коронавируса, и от гриппа.

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