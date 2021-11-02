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Захарова прокомментировала приговор рижского суда журналисту Алексееву

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в понедельник, 1 ноября, в своем Telegram-канале заявила, что в Латвии практика «зажима свободы слова» и выражения мнений давно стала обыденной. Так она прокомментировала приговор рижского суда русскоязычному публицисту и общественному деятелю Юрию Алексееву.

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«Вердикт является итогом длившегося без малого четыре года процесса, в ходе которого латвийские следственные органы старались сфабриковать дело и отправить «неудобного» для местного официоза журналиста за решетку», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что процесс проходил в закрытом для прессы и общественности режиме. По ее словам, в случае с Алексеевым был важен «принцип: посадить любой ценой», в назидание другим «строптивым» соотечественникам.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, сам Алексеев объявил о своем намерении обжаловать приговор, однако, по ее мнению, уже понятно, что сделать ему это будет «крайне сложно».

«В Латвии практика зажима свободы слова и выражения мнений давно стала обыденной. В течение одной недели там выдвинули уголовные обвинения в отношении 14 других русскоязычных корреспондентов, лишили лицензии «Первый балтийский канал», теперь вот еще с одним «возмутителем спокойствия» разобрались», — написала Захарова.

Также она отметила отсутствие должной реакции ОБСЕ на приговор публицисту.

Ранее, 29 октября, Пардаугавский суд Риги осудил известного в Латвии русскоязычного публициста, общественного деятеля, главного редактора и создателя дискуссионной онлайн-площадки IMHOclub Юрия Алексеева на 14 месяцев тюрьмы.

Юрий Алексеев известен своей критикой действующей власти Латвии. В декабре 2017 года Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии задержала Алексеева, против него возбудили уголовное дело в связи с комментариями, содержащими разжигание национальной розни.

Спецслужбы провели в доме Алексеева обыски и обнаружили патроны для пистолета. Также, по информации СГБ, на изъятых носителях информации обнаружили материалы с детской порнографией. Сам Юрий Алексеев опроверг все обвинения в свой адрес, он считает возбужденное против него уголовное дело сфабрикованным и политически мотивированным.

Посольство России в Латвии призвало международные организации, такие как ООН, ОБСЕ и Совет Европы, обратить внимание на приговор Алексееву.

21 октября Латвия аннулировала лицензию на вещание в стране русскоязычного «Первого балтийского канала» (ПБК), являющегося ретранслятором Первого канала России. В Национальном совете по электронным СМИ страны уточнили, что данное решение было принято по причине того, что в течение последних 12 месяцев в деятельности ПБК якобы были выявлены три серьезных нарушения закона об электронных СМИ.

В январе текущего года журналистка Алла Березовская сказала, что в отношении работников российских СМИ в Латвии объявили настоящую травлю.

В начале февраля национальный совет Латвии по электронным СМИ сообщил о запрете в стране ретрансляции 16 телеканалов, которые вещают на русском языке, в том числе REN TV Baltic и NTV Mir Baltic, а в марте Латвия начала блокировать в интернете российские телеканалы, которые вышеуказанное ведомство запретило ретранслировать на территории страны. В частности, республика закрыла доступ к сайту «RT на русском».

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