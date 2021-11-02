Названия программ, которым угрожает исключение из реестра отечественного программного обеспечения (ПО) и их правообладателей, будут объявлены на этой неделе, сообщили «Известиям» в Минцифры.

Вопросы их удаления ведомство поднимет на ближайшем очном заседании экспертного совета, которое может состояться в ноябре. Чистка реестра резонна как минимум потому, что аудит ПО из списка должен проводиться ежегодно, но за шесть лет его ни разу не было, указали эксперты.

Ранее ведомство сообщило, что во время продолжающейся проверки продуктов, включенных в реестры российского и евразийского ПО, было выявлено около 900 программ с неактуальными данными. Кроме того, специалистам министерства не удалось связаться со 104 правообладателями, поскольку сведения о них исключены из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Кроме актуальности данных Минцифры проверит продукты в реестре на соответствие другим требованиям: фирмы-разработчики должны управляться российскими организациями или гражданами, компания должна обладать исключительными правами на ПО и его компоненты, программы должны свободно продаваться на территории РФ.

Реестр российского ПО заработал 1 января 2016 года и сейчас насчитывает около 12 тыс. программных продуктов. Согласно постановлению правительства РФ №1236 от 2015 года, госорганы обязаны отдавать предпочтение продуктам из этого списка. ПО иностранного происхождения доступно для закупки только в случае отсутствия альтернативы в реестре. Также для разработчиков ПО из списка доступны льготы, например нулевой НДС.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Не коден: в Минцифры назвали сроки «зачистки» реестра отечественного ПО