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Адвокат передававших данные Навальному прокомментировал их задержание

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Задержанные московской полицией за передачу личных данных частных лиц блогеру Алексею Навальному Петр Катков, Александр Зеленцов и Игорь Зайцев, не знали, что «помогают» его расследованиям. Такое заявление в беседе с «Известиями» сделал адвокат Юрий Никоноров в понедельник, 1 ноября.

По информации правоохранительных органов, все трое искали в даркнете личные данные частных лиц, и затем продавали полученные сведения своим клиентам.

Для своих целей злоумышленники пользовались, в частности, поддельными документами сотрудников полиции. Некоторые сведения, добытые задержанными, использовались Навальным для одного из его расследований.

«Там еще только закончилось предварительное следствие, дело еще только в суд поступило, не рассматривалось. Что-то подробное говорить рано... Но скажу, что оно близко к реальности», — отметил адвокат.

По его словам, обвиняемые не знали, что они действуют в интересах Навального.

13 октября президент РФ Владимир Путин опроверг сведения о том, что Навальный попал в колонию из-за политической деятельности. Он заявил, что блогер совершал преступления, в том числе в отношении иностранных граждан.

20 августа 2020 года Навальный почувствовал себя плохо во время полета рейса Томск–Москва. Самолет экстренно сел в Омске, блогера госпитализировали. После того как российские врачи стабилизировали его состояние, он был переведен на лечение в берлинскую клинику «Шарите».

Там заявили о выявлении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Но взятые у него в России анализы их наличия не показали. Немецкая сторона не предоставила доказательств «отравления» и проигнорировала ряд запросов российской стороны.

В 2014 году Навальный был приговорен к 3,5 года условного заключения с испытательным сроком пять лет. В суде была доказана его вина в деле о мошенничестве против компании «Ив Роше» и Многопрофильной процессинговой компании.

2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы постановил отменить условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Решение было принято из-за многочисленных нарушений блогером испытательного срока.

8 августа Алексею Навальному было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 239 УК РФ, по факту создания некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Отмечалось, что с 2011 года Навальный с Иваном Ждановым, Леонидом Волковым и иными лицами руководил данной организацией, деятельность которой сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний.

6 августа ФБК (организация признана в РФ экстремистской, иноагентом и запрещена) и «Штабы Навального» (признаны в РФ иноагентами, экстремистскими организациями и запрещены) были внесены в перечень запрещенных на территории России, Мосгорсуд признал данные организации экстремистскими. Суд при этом постановил обратить имущество ФБК, которое останется после погашения задолженностей перед кредиторами, в собственность государства.

27 сентября в отношении Навального и его соратников возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ («Создание и руководство экстремистским сообществом») и по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ («Участие в экстремистском сообществе»).

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