Благоустройство набережной Волги завершили в Конаково Тверской области

В городе Конаково Тверской области завершился первый этап благоустройства набережной реки Волги.

Проект включает создание семейной, парковой, спортивной и сценической зон, обустройство пешеходных и велодорожек, установку 100 малых архитектурных форм (парковых скамеек, урн и др.), оборудование освещения и видеонаблюдения, пишут Тверские ведомости.

В 2021 году победителями конкурса Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях признаны пять городов Тверской области: Кашин, Кимры, Удомля, Вышний Волочёк и Ржев.