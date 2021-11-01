Строительство детсада в Астраханской области завершат в апреле 2022 года

В Икрянинском районе Астраханской области не позднее апреля 2022 года должны открыть новый детсад, который возводится в селе Восточное. Соответствующее поручение дал губернатор Игорь Бабушкин.

Как доложил главе региона министр строительства и ЖКХ Олег Полумордвинов, сдачу детсада пришлось перенести, так как подрядчик не уложился в сроки. Теперь объект обещают достроить в феврале.

«Министерству строительства поручаю оказать подрядчику помощь в поиске субподрядчиков. Потому что расторжение контракта увеличит срок строительства. Апрель – это максимальный срок, когда садик должен быть готов»», — цитирует губернатора «Астрахань-24».

Бабушкин попросил прокуратуру обратить внимание на недобросовестных подрядчиков, которые не выполняют взятые на себя обязательства.