Удаленный формат работы продлили беременным в Саратовской области

До 15 ноября в Саратовской области продлевается период нахождения беременных женщин на дистанционной (удаленной) работе. Соответствующий документ подписал глава регионального правительства Роман Бусаргин.

Решение основано на сложной эпидемиологической ситуации в регионе и на предписании главного санитарного врача Саратовской области, передает ИА «Взгляд-инфо». Руководителям органов исполнительной власти региона, областных государственных учреждений и предприятий необходимо обеспечить все условия соответствующего режима работы для этой категории граждан. Иным работодателям также рекомендуется принять аналогичные меры в отношении своих сотрудников.

Для беременных женщин оптимально сделать прививку от COVID-19 с 12–14 недель, однако вакцинация допускается на любом сроке. Об этом 29 октября заявил главный внештатный специалист по акушерству Министерства здравоохранения РФ Роман Шмаков. «Дело всё в том, что наиболее тяжело протекает COVID-19 — это третий триместр, поэтому чтобы сформировать иммунитет до третьего триместра, начиная с 12–14 недель можем смело вакцинировать беременных женщин», — сказал Шмаков.