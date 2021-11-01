Прямой эфир
Культура
Бояков заявил о своем уходе с поста худрука МХАТ им. Горького
Мир
Боевики обстреляли населенные пункты в Алеппо и Хаме
Экономика
Криптовалюта по мотивам сериала «Игра в кальмара» упала в цене до нуля
Спорт
Конте станет новым главным тренером ФК «Тоттенхэм»
Общество
Аэропорты Москвы задержали или отменили несколько рейсов из-за тумана
Мир
Премьер-министр Дании выступила против СП-2 на фоне энергокризиса
Общество
МЧС предупредило о сильном тумане в Москве и области до утра 2 ноября
Мир
Корабль США Mount Whitney по пути в Черное море остановился в Стамбуле
Экономика
Курс евро впервые за полмесяца превысил 83 рубля
Мир
На Украине призвали Россию перестать мыслить категориями войны

Удаленный формат работы продлили беременным в Саратовской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

До 15 ноября в Саратовской области продлевается период нахождения беременных женщин на дистанционной (удаленной) работе. Соответствующий документ подписал глава регионального правительства Роман Бусаргин.

Решение основано на сложной эпидемиологической ситуации в регионе и на предписании главного санитарного врача Саратовской области, передает ИА «Взгляд-инфо». Руководителям органов исполнительной власти региона, областных государственных учреждений и предприятий необходимо обеспечить все условия соответствующего режима работы для этой категории граждан. Иным работодателям также рекомендуется принять аналогичные меры в отношении своих сотрудников.

Для беременных женщин оптимально сделать прививку от COVID-19 с 12–14 недель, однако вакцинация допускается на любом сроке. Об этом 29 октября заявил главный внештатный специалист по акушерству Министерства здравоохранения РФ Роман Шмаков. «Дело всё в том, что наиболее тяжело протекает COVID-19 — это третий триместр, поэтому чтобы сформировать иммунитет до третьего триместра, начиная с 12–14 недель можем смело вакцинировать беременных женщин», — сказал Шмаков.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021