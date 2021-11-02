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Германия выступила за ускорение ввода в эксплуатацию СП-2

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В ходе политических дебатов по поводу цен на энергоносители в Германии всё чаще звучат требования ускорить работу газопровода «Северный поток – 2», несмотря на сопротивление США и некоторых европейских государств, пишет в понедельник, 1 ноября, немецкая Berliner Zeitung.

«Аналитики подчеркнули, что газовые хранилища в Германии в настоящее время заполнены только на 70%. В среднем по Евросоюзу хранилища были заполнены на 77%. Обычно в это время года, до отопительного сезона зимой, хранилища заполняются на 90%», — приводит издание статистику.

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Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер оказывает давление на партнеров по коалиции и буквально требует принять меры по снижению цен на энергоносители. Среди мер он называет и ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2». Эту позицию поддерживают и в других странах. Газопровод может помочь преодолеть возможный дефицит сырья зимой, считает глава правления австрийской энергетической компании OMV Альфред Штерн.

С другой стороны, американцы продолжают предупреждать о возможности России получить политическое влияние на Европу через цены на энергоносители. Президент США Джо Байден призвал канцлера Германии Ангелу Меркель и ее возможного преемника вице-канцлера Олафа Шольца на саммите G20 в Риме соблюдать германо-американское соглашение по «Северному потоку – 2». Он также напомнил, что Россия не должна использовать поставки газа в качестве геополитического оружия.

Немецкая газета указала на перемены во мнениях британцев. Так, The Guardian в эти дни продолжает видеть в действиях России «игры, чтобы оказать давление на европейцев», но при этом заявляет о возможности того, что «Россия не несет никакой вины в угрозах Европы в энергетической сфере и Кремль не использует слабость ЕС, чтобы причинить вред политическим и экономическим интересам».

Читатели британской газеты Daily Express еще в сентябре на фоне заявлений о завершении строительства газопровода указали на то, что Россия является надежным поставщиком энергоресурсов, а СП-2 выгоден потребителям из европейских стран.

При этом датское правительство 1 ноября выступило категорически против реализации проекта «Северный поток – 2». Премьер-министр страны Метте Фредериксен в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго заявила, что позиция Дании остается прежней вне зависимости от ситуации на энергорынке ЕС.

В конце октября, 27-го числа, президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на мировом рынке энергоносителей остается крайне нестабильной, особенно в Европе. Он добавил, что уровень запаса газа в европейских подземных хранилищах за последние пять лет существенно снизился.

28 октября глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков рассказал, что компания готова по «Северному потоку – 2» поставлять на рынок Европы 55 млрд куб. м газа в год. По его словам, запасы газа составляют 35 трлн куб. м.

29 октября представитель Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что Россия не провоцировала энергетический кризис в Европе, но и ничего не предприняла для его смягчения. Энергокризис произошел из-за совокупности различных факторов, отметил он.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября, однако газопровод пока не начал свою работу. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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