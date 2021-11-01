Еще три автобуса на природном газе приобретут для Омска

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области заключило с мэрией областного центра дополнительное соглашение на покупку еще трех автобусов на компримированном природном газе. Об этом сообщается на официальном портале горадминистрации.

Средства на покупку появились по результатам аукциона на покупку 48 автобусов. Сумма составила 39,9 млн рублей, пишет ИА «Город55».

Закупка на поставку дополнительных автобусов уже размещена на электронной торговой площадке. Таким образом до 15 декабря 2021 года в Омск поставят 51 автобус, работающий на экологичном топливе.

Обновление автопарка города проводится в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».