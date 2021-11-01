Контракт с подрядчиком ремонта школы искусств расторгли в Ульяновске

В ульяновской детской школе искусств №10 уже восемь месяцев идет капитальный ремонт. По нацпроекту «Культура» на обновление здания выделили более 24 млн рублей.

Работы начались 1 апреля 2021 года, по контракту подрядчик обязан был сдать проект еще 1 сентября. На сегодняшний день отремонтировали фасад здания. Но ни один учебный класс до сих пор не готов, пишет ulpravda.ru.

На место прибыл заместитель губернатора Ульяновской области Игорь Эдель. По его словам, отсутствие даже банального вывоза строительного мусора с территории школы окончательно подрывает доверие к подрядчику. По решению суда на организацию наложен штраф. Контракт на проведение ремонта расторгнут.