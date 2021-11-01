Расчистка реки Сечны в Калужской области завершится в 2024 году

В Дзержинском районе Калужской области, у деревни Камельгино, проводится расчистка реки Сечны на участке протяженностью 8 км. Реализация проекта по улучшению экологического состояния водоема будет проходить в несколько этапов, а его окончание предусмотрено в 2024 году.

Планируется убрать до 50 см иловых донных отложений и поваленные деревья, замедляющих течение. Берега будут очищены от упавших веток и сломанных деревьев. Результатом этой работы станет снижение угрозы подтопления близлежащих построек и восстановление способности реки к самоочищению из-за увеличения скорости течения. Об этом газета «Весть».

К настоящему времени установлены 84 промерных створа, с помощью которых будет осуществляться контроль изменения поперечного сечения реки. Подрядчик уже приступил к вывозу донных отложений.