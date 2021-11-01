Двух девушек освободили из квартиры мужчины с гранатой в Подмосковье

В городе Красногорске Московской области двух девушек освободили из квартиры, где их удерживал мужчина, угрожая ружьем и гранатой. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону в понедельник, 1 ноября.

Инцидент произошел в поселке Нахабино ранее в этот день. В полицию поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов удерживают девушку с угрозой применения оружия. На место прибыли правоохранители, которые увидели девушку на балконе, она сообщила, что их с подругой удерживает пьяный знакомый в бронежилете, угрожая им ружьем и гранатой.

Одна из девушек сумела открыть дверь, что помогло оперативникам задержать подозреваемого, отмечает телеканал «360». Им оказался 31-летний уроженец Пензенской области, пишет сайт kp.ru. Мужчина занимается производством мебели. Квартира является съемной.

В ходе обыска оперативники нашли у него арсенал оружия, в том числе охолощенные автоматы «Витязь» и АК-74, два охолощенных пистолета Макарова и три страйкбольные светошумовые гранаты, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В МВД подчеркнули, что всё найденное оружие не является боевым, сообщает НСН. В ведомстве также уточнили, что девушки сами приехали домой к задержанному, уточняет REGNUM.

Начата доследственная проверка по факту случившегося.

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