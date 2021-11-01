Восемь детсадов построили в Тюмени с начала года

В Тюмени с начала 2021 года возвели восемь детских садов, рассчитанных на 2,3 тыс. мест. Об этом сообщает региональный департамент образования.

По данным ведомства, до конца года планируется достроить еще одно дошкольное учреждение на 330 мест. Оно появится в ЖК «Видный», пишет портал «Наш город».

В следующие три года четыре детсада возведут в Ново-Патрушево, Ямальском-2 и Антипино. На этот же период запланировано открытие дошкольного отделения МОУ №89, где разместятся 420 малышей.

Также детсад появится в поселке Московский. Кроме того, дополнительные средства направят на разработку проектов пяти учреждений для дошколят в Тюмени, Тобольске и Тобольском районе.