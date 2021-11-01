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Мошенники выманили у оренбурженки 2,7 млн рублей

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В Оренбурге жертвой мошенников стала 41-летняя местная жительница. Она перевела неизвестным 2,7 млн рублей, сообщает УМВД России по региону.

По словам потерпевшей, ей поступил звонок от якобы сотрудника трейдерской компании. Он пообещал оренбурженке высокий доход и уговорил ее стать «инвестором». Женщина перевела на виртуальный счет 2,7 млн рублей, но не получила дохода и не дождалась возврата сбережений.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Виновным грозит до 10 лет лишения свободы, пишет 56orb.ru.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту мошенничества в отношении жительницы Орла. Женщина пыталась заработать на бирже, но лишилась 900 тыс. рублей.

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