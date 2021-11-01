Рекордный урожай сои собрали в Тамбовской области

Тамбовские сельхозпроизводители завершили уборку сои, собрав свыше 330 тыс. тонн. Это рекордный для области урожай масличной культуры, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В этом году аграрии засеяли соей свыше 180 тыс. га полей, что превышает прошлогодние посевные площади более чем на 40 тыс. га. В 2020 году урожай в Тамбовской области составил почти 253 тыс. тонн. По итогам прошлого года регион входил в тройку лидеров производства сои в ЦФО и занимал шестую строчку в рейтинге производителей страны, передает ИА «Абирег».

За девять месяцев 2021 года в сельскохозяйственных организациях Тамбовской области произведено более 59 тыс. т молока. Это на 652 т больше уровня 2020 года, сообщили в региональном управлении сельского хозяйства. Положительной динамике в производстве молока способствует внедрение передовых технологий и развитие селекционно-племенной работы. Важную роль играет и господдержка молочного скотоводства.