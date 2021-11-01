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Пентагон назвал встречу США и Турции профессиональной

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Встреча представителей США и Турции по выводу Анкары из программы производства американских истребителей F-35 была профессиональной. Вашингтон намерен продолжать военное сотрудничество, о чем в понедельник, 1 ноября, заявил на брифинге пресс-секретарь американского министерства обороны Джон Кирби.

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«В конце октября, всего неделю или около того назад, мы провели консультации (с представителями Турции — Ред.) по вопросу о принятом решении об исключении [Анкары из программы F-35] и по поводу того, что это означает для нас на двусторонней основе в будущем. Это были очень продуктивные консультации. Это было не что иное, как профессиональное [обсуждение]. <…> Турция остается нашим ценным союзником по Североатлантическому альянсу, с которым у нас много общих интересов, и мы хотим и впредь быть уверенными в том, что в рамках альянса мы сможем продолжать работать с Турцией по общим интересам в области безопасности», — отметил представитель Пентагона. Трансляция выступления велась на портале C-SPAN.

Днем ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что американский лидер Джо Байден позитивно отреагировал на тему приобретения Анкарой у Вашингтона истребителей F-16.

Как отмечал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, ранее США несправедливо исключили Турцию из программы F-35, а в качестве причины указали покупку зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» у России. При этом Анкара заплатила за покупку F-35 $1,4 млрд, но самолеты так и не были поставлены, передает «Газета.ру».

27 октября Эрдоган заявил о намерении обсудить с американской стороной возврат США 1,4 млрд за истребители, которые не были поставлены Анкаре.

Министр обороны Турции Хулуси Акар 23 октября рассказал, что Анкара начала процедуру закупки F-16 у Вашингтона. Усиление Турции — это рост оборонной мощи НАТО, подчеркнул Акар.

18 октября глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир допустил, что Анкара может купить у Москвы истребители Cу-35 и Су-57, если Вашингтон приостановит продажу Турции истребителей F-16. В марте 2020 года США исключили Анкару из программы по созданию нового поколения истребителей F-35.

Белый дом многократно предупреждал руководство Турции о негативных последствиях закупок вооружений у Москвы. Так, 14 декабря 2020 года Вашингтон в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» ввел ограничительные меры в отношении управления оборонной промышленности Турции и его руководителя Исмаила Демирa. Это произошло после испытаний С-400, которые Анкара провела в октябре 2020 года.

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