Библиотеки Омской области получат 9 млн рублей на новые книги

Омская область получит из федерального бюджета 9 млн рублей на обновление книжных фондов библиотек. Об этом сообщает министерство культуры Омской области.

Распоряжение о выделении средств утверждено правительством РФ. В общей сложности на обновление книжных фондов в регионах направят 550 млн рублей.

«Предоставление господдержки на покупку новых книг не было предусмотрено в действующих государственных программах. Теперь необходимость такого финансирования обозначена в государственной программе «Развитие культуры», — говорится в сообщении правительства страны.

В Омской области средства распределят между библиотеками муниципальных районов и столицы региона, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН». Кроме того, книги закупят для областной библиотеки для детей и юношества, а также для государственной областной научной библиотеки им. Пушкина. Всего планируется приобрести 20 тыс. новых изданий.