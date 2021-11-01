Аэропорты Москвы задержали или отменили несколько рейсов из-за тумана

Более 40 рейсов задержано или отменено в аэропортах Москвы. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания» в понедельник, 1 ноября.

Так, в Шереметьево шесть рейсов задержали и девять отменили. Во Внуково задержано пять рейсов и пять отменено. В Домодедово четыре рейса задержано и 12 отменено, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот день Гидрометцентр предупредил, что в Москве и столичном регионе продлили «желтый» уровень погодной опасности в связи с сильным туманом. Кроме того, ночные температуры в столице опустятся ниже нуля, до –5 градусов, сообщает телеканал «Звезда».

Согласно прогнозам, в ближайшие пару часов с сохранением до 10:00 вторника в столице местами ожидается сильный туман, видимость составит 200–700 м.

Ранее, 1 ноября, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал «Известиям», какая погода ожидается в столице в начале ноября. По его словам, погода отстает фактически на 5–6 недель от климатической нормы. Он добавил, что в конце недели температурный фон приблизится к экстремальному — настолько станет тепло.