Прямой эфир
Мир
Премьер-министр Дании выступила против СП-2 на фоне энергокризиса
Общество
МЧС предупредило о сильном тумане в Москве и области до утра 2 ноября
Мир
Корабль США Mount Whitney по пути в Черное море остановился в Стамбуле
Экономика
Курс евро впервые за полмесяца превысил 83 рубля
Мир
На Украине призвали Россию перестать мыслить категориями войны
Мир
Байден извинился за выход США из Парижского соглашения при Трампе
Наука
Россия и Зимбабве договорились о сотрудничестве в космической отрасли
Происшествия
Пять автомобилей столкнулись на МКАД
Общество
Общественники попросили председателя Госдумы лишить Рашкина депутатского мандата
Мир
Премьер Чехии предрек Европе энергетическую бедность без российского газа

Умер российский поэт Анатолий Гребнев

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский поэт Анатолий Гребнев скончался 1 ноября в возрасте 80 лети. Об этом ранее в понедельник сообщило министерство культуры Кировской области.

«Основа его дарования в удивительной способности видеть и слышать сердцем. Ему было присуще радостное и светлое восприятие бытия, любви ко всему, что его окружает, к родному Чистополью. Его стихи находят живой отклик в сердцах, как искушенных любителей поэзии, так и тех, для кого они стали первым поэтическим открытием», — говорится в сообщении ведомства.

О причинах смерти поэта не сообщается.

Родился Гребнев в селе Чистополье Котельнического района. В юности перебрался жить в Пермь, где получил диплом врача в мединституте. Затем Гребнев окончил литературный институт имени Горького.

В свет вышли 25 книг с его произведениями, он стал членом Союза писателей России, пишет «КП-Пермь». Как отмечает «Федеральное агентство новостей», пермский писатель, поэт и журналист Юрий Асланян назвал коллегу исключительным человеком.

В 2004 году Анатолий Гребнев удостоился звания заслуженного работника культуры РФ.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021