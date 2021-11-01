Умер российский поэт Анатолий Гребнев

Российский поэт Анатолий Гребнев скончался 1 ноября в возрасте 80 лети. Об этом ранее в понедельник сообщило министерство культуры Кировской области.

«Основа его дарования в удивительной способности видеть и слышать сердцем. Ему было присуще радостное и светлое восприятие бытия, любви ко всему, что его окружает, к родному Чистополью. Его стихи находят живой отклик в сердцах, как искушенных любителей поэзии, так и тех, для кого они стали первым поэтическим открытием», — говорится в сообщении ведомства.

О причинах смерти поэта не сообщается.

Родился Гребнев в селе Чистополье Котельнического района. В юности перебрался жить в Пермь, где получил диплом врача в мединституте. Затем Гребнев окончил литературный институт имени Горького.

В свет вышли 25 книг с его произведениями, он стал членом Союза писателей России, пишет «КП-Пермь». Как отмечает «Федеральное агентство новостей», пермский писатель, поэт и журналист Юрий Асланян назвал коллегу исключительным человеком.

В 2004 году Анатолий Гребнев удостоился звания заслуженного работника культуры РФ.