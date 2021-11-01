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Очаг африканской чумы свиней выявили под Липецком

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Вспышку африканской чумы свиней (АЧС) зафиксировали на свиноводческой ферме под Липецком. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Очаг АЧС обнаружен на ферме ООО «Май», расположенной в селе Васильевка. На территории организованы противоэпизоотические мероприятия.

Как отмечает GOROD48, 16 октября африканскую чуму свиней выявили на мясокомбинате в Елецком районе региона. Болезнь нашли в партии завезенной продукции массой 7934 кг. На территории инфицированного объекта запрещена отгрузка продукции животноводства. Карантин завершится после уничтожения зараженной продукции и других мероприятий

Африканская чума свиней является высокозаразной инфекционной болезнью домашних свиней и диких кабанов. Вирус способен сохраняться в течение 300 дней в ветчине и солонине, до 100 дней и более — в почве, навозе и охлажденном мясе.

20 октября Россельхознадзор сообщил, что подозревает несколько компаний Ростовской области в распространении возбудителя африканской чумы свиней (АЧС) на территории России. Ведомство обратилось в МВД и ФСБ с просьбой проверить выявленные факты и принять меры.

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