Очаг африканской чумы свиней выявили под Липецком
Вспышку африканской чумы свиней (АЧС) зафиксировали на свиноводческой ферме под Липецком. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
Очаг АЧС обнаружен на ферме ООО «Май», расположенной в селе Васильевка. На территории организованы противоэпизоотические мероприятия.
Как отмечает GOROD48, 16 октября африканскую чуму свиней выявили на мясокомбинате в Елецком районе региона. Болезнь нашли в партии завезенной продукции массой 7934 кг. На территории инфицированного объекта запрещена отгрузка продукции животноводства. Карантин завершится после уничтожения зараженной продукции и других мероприятий
Африканская чума свиней является высокозаразной инфекционной болезнью домашних свиней и диких кабанов. Вирус способен сохраняться в течение 300 дней в ветчине и солонине, до 100 дней и более — в почве, навозе и охлажденном мясе.
20 октября Россельхознадзор сообщил, что подозревает несколько компаний Ростовской области в распространении возбудителя африканской чумы свиней (АЧС) на территории России. Ведомство обратилось в МВД и ФСБ с просьбой проверить выявленные факты и принять меры.