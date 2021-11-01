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Глава Кемеровской области осудил авторов открытки с горящим кинотеатром

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев выступил с осуждением в адрес студии Артемия Лебедева из-за публикации с изображением горящего кинотеатра.

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«Сегодня увидел новости про то, что одна известная дизайн-студия ко Дню всех святых выпустила картинку, на которой изображен горящий кинозал. Как я понял, это такая своеобразная «открытка». <...> Это действительно за гранью, это не по-человечески», — написал он в своем Telegram-канале 1 ноября.

Глава региона подчеркнул, что подобные изображения являются недопустимыми. Он призвал авторов материала принести публичные извинения перед жителями области.

«Я не могу представить, что творится в голове у того, кто счел это смешным или остроумным, но я хорошо понимаю чувства жителей Кузбасса, которые возмутились этим «творчеством», — добавил Цивилев.

Соответствующие публикации на странице студии в Instagram появились днем ранее. На них изображены открытки, приуроченные к Хэллоуину. На одной из них запечатлен горящий кинотеатр, вероятно, отсылающий к трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Изображение вызвало негативную реакцию среди пользователей, многие из которых посчитали публикацию аморальной.

Пожар в «Зимней вишне», унесший жизни 60 человек, в том числе детей, произошел в марте 2018 года. По данным следствия, возгорание произошло из-за короткого замыкания на четвертом этаже ТЦ. Гибели людей, по данным следствия, способствовали нарушения требований пожарной безопасности. В частности, в торговом центре не работали системы пожарной защиты, а эвакуационные выходы были закрыты.

29 октября 2021 года суд вынес приговор восьми фигурантам дела о пожаре в ТЦ.

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