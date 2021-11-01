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На Украине призвали Россию перестать мыслить категориями войны

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Властям России следует прекратить мыслить категориями войны, заявил 1 ноября пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

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Украинская сторона призывает Россию выполнять договоренности, достигнутые в рамках нормандского саммита в декабре 2019 года, указал он.

«Жители Донбасса уже увидели достаточно российских силовых действий, горя и разрухи. Именно поэтому наше государство постоянно предлагает шаги для сдвига с места мирного урегулирования. А Российская Федерация игнорирует их под разными предлогами. Призываем РФ наконец-то прекратить мыслить категориями войны. Ожидаем добросовестного выполнения ею договоренностей саммита лидеров нормандского формата, достигнутых в Париже в декабре 2019 года», — подчеркнул Николенко в беседе с изданием Hromadske.

По его словам, Киев оставляет за собой право реагировать на наступательные действия в Донбассе.

«В то же время украинская сторона оставляет за собой право ответа на наступательные действия, обстрелы, вооруженные провокации, как это предусмотрено дополнительными мерами по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года», — добавил пресс-секретарь.

Ранее в этот день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал на то, что украинские власти пытаются создать провокационную ситуацию и втянуть Москву в силовые действия. Министр также подчеркнул, что Россия не уходит от встречи в нормандском формате, однако заметил, что встреча ради встречи Москве не нужна.

31 октября Лавров сообщил, что российское внешнеполитическое ведомство передало коллегам по «нормандской четверке» (ФРГ, РФ, Украина, Франция) предложения о темах для предстоящей встречи и ожидает ответной реакции. По словам министра, западные дипломаты говорят, что «нужно скорее встречаться», но до сих пор не передали МИД России свое видение ожидаемых результатов встречи.

13 октября глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ждет сигнала из Москвы для проведения встречи глав МИД «нормандской четверки». Также он выразил мнение, что встреча президентов России и Украины могла бы состояться как в рамках «нормандского формата», так и за его пределами. Однако, по его словам, российские официальные лица только комментируют подобную возможность, но не дают никакого ответа.

В ответ на это заявление первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с «Известиями» подчеркнул, что Россия неоднократно заявляла о готовности сесть за стол переговоров с украинской стороной, однако Киев, «будучи недееспособным, не обладает самостоятельностью в принятии решении».

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием РФ, Украины, Франции, Германии.

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