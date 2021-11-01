Подготовку к строительству обхода Симферополя начнут в Крыму

Компания «ВАД» определена подрядчиком выполнения подготовительных работ для строительства юго-восточного автомобильного обхода Симферополя.

Работы на участке Донское–Перевальное стоимостью 251,9 млн рублей должны быть выполнены до конца 2022 года. Новый обход Симферополя соединит трассу «Таврида» с дорогой на Южный берег Крыма, отмечает Крыминформ. Предполагается, что объездная начнется от села Донское, обойдет Симферополь и большинство поселков Добровской долины, а затем соединится с алуштинской трассой за поселком Перевальное. Сдача объекта в эксплуатацию намечена на 2024 год.

Съезд в Керчь построят на автомобильных подходах к Крымскому мосту. Утвержден подрядчик, которая подготовит проектную документацию. «Определить ООО «КВ-Проект» единственным исполнителем по государственному контракту, предметом которого является выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство съезда с автомобильной дороги А-290 Новороссийск–Керчь на шоссе Героев Сталинграда», с ценой контракта 5 370 000 рублей», — сказано в тексте документа. Проект разработают до конца этого года.