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Цена газа в Европе вновь выросла

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Цена газа в Европе на закрытии торгов смогла отыграть дневное падение и выросла до $816 за 1 куб. м. Об этом в понедельник, 1 ноября, свидетельствуют данные биржи ICE.

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Так, стоимость декабрьских фьючерсов по индексу голландского TTF к концу дня выросла до $816 за 1 тыс. куб. м, или €68,1 за МВт ч (цены на ICE представлены в евро за МВт ч). Общий рост цены за день составил 5%.

29 октября цена газа в Европе опустилась ниже $800 за 1 тыс. куб. м впервые с 17 сентября. Общее падение цены за день превысило 14%.

В этот же день глава «Роснефти» Игорь Сечин выразил мнение, что газовый кризис в Европе продемонстрировал сложность энергетики и экономики и хрупкость многих сложившихся систем. По его словам, происходящие события также дали понять, что энергетический переход должен быть взвешенным.

13 октября российский лидер Владимир Путин сообщил, что рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. По его словам, многие европейские игроки летом не спешили восстанавливать запасы в подземных хранилищах газа. Путин также опроверг предположение, что высокие котировки на руку производителям сырья.

Рост цен на газ на европейском спотовом рынке начался в конце августа и продолжался до начала октября. Цена голубого топлива 6 октября на лондонской бирже ICE на ноябрьский фьючерс TTF на газовом хабе в Нидерландах превысила $1,9 тыс. за 1 тыс. куб. м, установив новый исторический максимум.

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