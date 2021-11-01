Прямой эфир
Мир
Байден извинился за выход США из Парижского соглашения при Трампе
Наука
Россия и Зимбабве договорились о сотрудничестве в космической отрасли
Происшествия
Пять автомобилей столкнулись на МКАД
Общество
Общественники попросили председателя Госдумы лишить Рашкина депутатского мандата
Мир
Премьер Чехии предрек Европе энергетическую бедность без российского газа
Мир
Минобороны Украины опровергло данные о наращивании сил ВС РФ у границы
Мир
Илон Маск стал первым человеком с состоянием в $300 млрд
Мир
Макрон призвал страны ежегодно выделять $100 млрд на программы по климату
Экономика
Минтранс указал на критическое состояние общественного транспорта в РФ
Общество
СК возбудил дело после отравления российских туристов в отеле Египта

Пассажиры защитили девушку от пьяных хулиганов в метро Москвы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мужчины защитили девушку от пьяных хулиганов в вагоне метро Москвы. Видео появилось 1 ноября в паблике «Подслушано Метро Москвы» в социальной сети «ВКонтакте».

Достали из-под земли: как накажут участников драки в московском метро
Заступившийся за девушку мужчина получит ведомственную награду

Как говорят очевидцы, компания нетрезвых молодых людей вела себя неприлично. Хулиганы приставали к пассажиркам и трогали их.

В итоге за пассажирок заступились другие мужчины.

В вагоне метро завязалась драка, зачинщиков высадили из вагона на станции метро «Выхино».

ГУ МВД по Москве начало доследственную проверку. По предварительной информации, пострадавших в результате конфликта нет.

4 октября в вагоне электропоезда на перегоне от «Измайловской» до «Первомайской» Арбатско-Покровской линии уроженцами Дагестана Ибрагимом Мусалиевым, Гасаном Залибековым и Магамаали Ханмагомедовым был избит Роман Ковалев, заступившийся за девушку.

Мужчину госпитализировали. Следователи квалифицировали действия нападавших по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

7 октября председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин принял решение о награждении Ковалева медалью «Доблесть и отвага». 8 октября мэр Москвы Сергей Собянин распорядился выделить 2 млн рублей заступившемуся за девушку пассажиру столичной подземки.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021