Пассажиры защитили девушку от пьяных хулиганов в метро Москвы

Мужчины защитили девушку от пьяных хулиганов в вагоне метро Москвы. Видео появилось 1 ноября в паблике «Подслушано Метро Москвы» в социальной сети «ВКонтакте».

Как говорят очевидцы, компания нетрезвых молодых людей вела себя неприлично. Хулиганы приставали к пассажиркам и трогали их.

В итоге за пассажирок заступились другие мужчины.

В вагоне метро завязалась драка, зачинщиков высадили из вагона на станции метро «Выхино».

ГУ МВД по Москве начало доследственную проверку. По предварительной информации, пострадавших в результате конфликта нет.

4 октября в вагоне электропоезда на перегоне от «Измайловской» до «Первомайской» Арбатско-Покровской линии уроженцами Дагестана Ибрагимом Мусалиевым, Гасаном Залибековым и Магамаали Ханмагомедовым был избит Роман Ковалев, заступившийся за девушку.

Мужчину госпитализировали. Следователи квалифицировали действия нападавших по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

7 октября председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин принял решение о награждении Ковалева медалью «Доблесть и отвага». 8 октября мэр Москвы Сергей Собянин распорядился выделить 2 млн рублей заступившемуся за девушку пассажиру столичной подземки.