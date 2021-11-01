Авария с большегрузом произошла на трассе в Карелии

Большегруз опрокинулся в Пряжинском районе Карелии. Подробности рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Дорожное происшествие случилось в 15:25 в воскресенье, 31 октября, на 7 км + 114 м региональной автодороги Крошнозеро–Эссойла. Там у грузового автомобиля MAN при прохождении затяжного поворота взорвалось переднее колесо средней оси полуприцепа. Из-за этого 49-летний водитель не справился с управлением грузовика и допустил неуправляемый занос, в связи с чем произошло опрокидывание транспортного средства, передает ИА «Карелinform». В ДТП травмирован водитель МАN. По факту аварии проводится проверка.

Как стало известно 7 октября, пять человек получили травмы при столкновении микроавтобуса и двух грузовиков на трассе «Кола» в Карелии. Одну из машин занесло из-за загрязнения дороги торфом. Авария произошла на территории Прионежского районе вечером 6 октября. По данным Госавтоинспекции, 49-летний водитель автомобиля Ford Transit допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком MAN. Водитель фуры пытался избежать столкновения и выехал на соседнюю полосу, а затем врезался в грузовик Volvo. Правоохранительные органы устанавливают, по чьей вине торф оказался на проезжей части.