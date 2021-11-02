Проблема дефицита квалифицированных кадров на стройке обозначилась давно, после развала СССР, когда рухнула система среднего профессионального образования в стране. Профессиональные технические училища перестали пользоваться популярностью у молодежи, а физический труд — цениться. Профессия строителя утратила престиж.

Сегодня почти все квалифицированные специалисты в сфере строительства — выпускники советской школы. С каждым годом их становится всё меньше. Технические специалисты, которые сегодня заканчивают институты, слабы в практических навыках. А качество их профессиональной подготовки оставляет желать лучшего.

За последние два года из-за пандемии коронавируса и закрытия границ проблема дефицита кадров только обострилась: мигранты разъехались на время карантина, из 120 тыс. рабочих в столице осталось только 40 тыс. В регионах, где рынок труда в основном ориентирован на местное население, ситуация незначительно лучше. Совершенствование механизма ввоза мигрантов в Россию частично поможет решить проблему, но не избавит отечественный рынок от зависимости от импортной дешевой рабочей силы. Слезть с «миграционной иглы» позволит принципиально новый подход к организации рабочего процесса на стройке, внедрение инновационных технологий, а также взращивание собственных высококвалифицированных кадров.

Учитывая объемы госстроек, в том числе инфраструктурные проекты и жилищное строительство в рамках реновации, которые в разы превосходят объемы коммерческих проектов, пример в этом вопросе должно подавать государство. Понимание этого есть на высоком уровне: глава Стройкомплекса Москвы Андрей Бочкарев дал поручение подготовить план мероприятий по восполнению нехватки рабочих на стройках без привлечения трудовых мигрантов. В основе плана две идеи: сократить число строителей за счет использования новых технологий, а также совершенствовать отечественную образовательную базу в строительной отрасли.

Предложения господина Бочкарева в целом логичны и ожидаемы. В качестве дополнительных мер можно предложить популяризацию строительных специальностей, повышение интереса нового поколения к профессии строителя путём стимулирования молодых специалистов высокими зарплатами и улучшенными условиями труда.

Очевидно, что для достижения поставленных целей потребуются время и инвестиции. Можно быстро разработать новые образовательные программы, пригласить из-за рубежа ведущих специалистов по методам управления в строительстве. Сам процесс обучения займет не так много времени. Гораздо больше усилий потребуется приложить, чтобы изменить сознание людей и вернуть профессии строителя престиж. И работа в этом направлении должна касаться как высококвалифицированных управленцев, так и узкопрофильных специалистов, работающих руками: каменщиков, бетонщиков, штукатуров. Чтобы замотивировать последних, необходимо улучшать условия труда и повышать уровень заработной платы.

Пересмотреть затраты на фонд оплаты труда застройщиков уже вынудили обстоятельства: за время пандемии средняя зарплата мигранта увеличилась, в отдельных случаях — в полтора-два раза. Что касается условий труда, ситуация пока что не изменилась: строителям приходится работать на открытом воздухе в любую погоду, трудиться в ночные смены, жить в бытовках.

Теперь о новых технологиях, способных не только сократить количество рабочих на стройке, но и ускорить ее темпы. Одним из перспективных направлений стало использование технологий модульного строительства, которые позволяют возвести многоквартирный дом за несколько месяцев, а не за год-полтора, как из монолита. Стереотип о низком качестве строительства сборных домов постепенно уходит в прошлое: такие здания практически не уступают монолитным по качеству строительства и разнообразию планировок квартир. Технология монолитного строительства также не исключает использование инновационных методов, например, современных бетонораспределительных стрел, с помощью которых получается оптимизировать процесс бетонирования.

Также стоит упомянуть использование инновационных материалов, например, керамзитных блоков, используя которые можно полностью отказаться от утеплителя при выполнении мокрого фасада. Штукатурить такие стены не придется, что также сократит число рабочих и сроки строительства.

Еще один пример — использование нового вида сверхлегкого бетона на стекловидных заполнителях (стеклогранулятах), что позволяет полностью отказаться от монтажа утеплителя в некоторых климатических зонах нашей страны.

Несмотря на то что застройщики активно мониторят рынок стройматериалов и инженерных решений, чтобы снизить себестоимость, их повсеместное использование — это скорее перспектива, а не реальность в текущих условиях. Дело в том, что разработка инновационных технологий или покупка готовых решений предполагает большой объем инвестиций. Сегодня же в свете стремительного роста цен на стройматериалы и комплектующие основные усилия застройщиков направлены на оптимизацию существующих процессов и бюджетов.

Конечно, застройщикам хотелось бы, чтобы переход на новый формат работы с использованием прогрессивных технологий и сокращением числа рабочих был постепенным и не строго регламентированным. Потребуется время не только для адаптации к новым требованиям, но и подготовки законодательной базы, которая позволит согласовывать и реализовывать новые нестандартные проекты. Безусловно, у нас есть понимание, что мир не стоит на месте, и мы открыты к инновациям и прорывным решениям. Поэтому сегодня, в свете предстоящего обязательного перехода на BIM-моделирование, многие девелоперы уже озадачились привлечением специалистов с более высокой квалификацией, способных работать с цифровыми проектами.

Автор — управляющий партнер «ВекторСтройФинанс»

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора