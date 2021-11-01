В магазинах «Дикси» выявлен наибольший показатель нарушений мер по COVID-19

В сети магазинов «Дикси» зафиксирован самый высокий процент торговых точек, не соблюдавших санитарные меры, которые направлены на борьбу с коронавирусом. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Москве.

Уточняется, что специалистами ведомства с 25 октября по 31 октября проведено 412 проверочных мероприятий. Проверки проводились в магазинах торговых сетей «Метро Кэш энд Керри», «Виктория», «Мираторг», «Дикси», «Куулклевер», Fix Price, объектах общественного питания, транспорта, спортивных и культурно-массовых объектах, салонах красоты.

«Нарушения были установлены на 118 объектах, в том числе в выходные дни на 62 объектах. В проверенных магазинах торговых сетей самый высокий процент магазинов, работавших с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований, в сети «Дикси» — около 40%. Вместе с тем при проверке 18 магазинов «Виктория» нарушений не установлено», — указано в сообщении.

Ранее в этот день ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов рассказал, что в транспорте Москвы усилили контроль за соблюдением антиковидных мер.Он отметил, что в нерабочие дни усиливается контроль за соблюдением масочного режима, в сутки проверки проводят не менее 1,5 тыс. контролеров.

Также в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что ситуация с распространением коронавируса в столице остается сложной, несмотря на снижение заболеваемости. По его словам, за последнюю неделю только госпитализировано около 10 тыс. человек в тяжелом состоянии.

31 октября в столице увеличили число пунктов бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус. Теперь пройти ПЦР-диагностику жители столицы смогут в 70 точках. Протестироваться на наличие коронавирусной инфекции жители Москвы смогут в 15 центрах госуслуг, а также в вестибюлях нескольких станций Московского метрополитена — на «Тверской», «Пушкинской», «Маяковской», «Тургеневской», «Хорошевской» и «Третьяковской».

20 октября президент России Владимир Путин из-за сложной ситуации с коронавирусом подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионы могут при необходимости ввести нерабочие дни уже с 23 октября и продлить их после 7 ноября. Власти Москвы приняли решение о введении в городе нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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