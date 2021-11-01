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Пострадавшие от укусов бродячих собак дети получили компенсацию на Ямале

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В Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) выплатили компенсации семи семьям, дети из которых пострадали при нападении собак. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

В общей сложности с начала года в Салехарде от укусов собак пострадали десять детей. Происшествиями заинтересовалась прокуратура. Была проведена проверка на предмет соблюдения требований законодательства по обеспечению отлова безнадзорных животных.

«Прокуратурой города по каждому случаю направлены иски в суд о взыскании с органа местного самоуправления компенсации причиненного детям морального вреда», — говорится в сообщении ведомства.

Семь исков были удовлетворены, отмечает Megatyumen.ru. В пользу пострадавших взыскано 100 тыс. рублей. Фактическое возмещение контролирует прокуратура.

12 октября в Архангельске на воспитанников детского сада напал английский бультерьер. Пострадали два ребенка и один воспитатель, еще на двух мальчиках собака разорвала одежду.

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