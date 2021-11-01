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Два подростка выпали с седьмого этажа в Нижегородской области

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Выживший после падения из окна в Сарове 13-летний мальчик находится в отделении реанимации, сообщили в клинической больнице № 50. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

В доме на улице Бессарабенко два 13-летних подростка стояли у окна на седьмом этаже. Вдруг один из них начал падать из-за потери равновесия. Друг хотел ему помочь, но не удержался. В итоге они оба оказались на земле, передает ИА «НьюсНН». Один из мальчиков скончался от полученных ранений. СК и региональная прокуратура проводят проверку.

11 октября девочка-подросток скончалась в результате падения из окна четвертого этажа в Тверском районе Москвы. Инцидент произошел на Долгоруковской улице.

В тот же день на Левобережной улице в Москве обнаружили тела женщины и двух маленьких детей, одному из которых было несколько месяцев. Они погибли от травм, полученных при падении с высоты 17-го этажа. Следователи обнаружили предсмертную записку, которую оставила покончившая с собой мать двоих детей.

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