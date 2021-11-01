Центр социальных выплат появился в Удмуртии

Республиканский центр социальных выплат начал работу в Удмуртии. Об этом сообщила министр социальной политики региона Татьяна Чуракова.

Меры социальной поддержки в Удмуртии получают свыше 450 тыс. человек. В республике завершился очередной этап реорганизации отрасли. Теперь в министерстве осуществляют деятельность 11 юридических лиц — головных учреждений с филиалами на местах. Помимо центра социальных выплат, с 1 ноября начало работу Управление социальной защиты населения при министерстве социальной политики, уточнила Чуракова.

«Получатели мер социальной поддержки — жители нашей республики не должны заметить организационных изменений, поскольку прием населения продолжается по прежним адресам органов соцзащиты населения и органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», — цитирует Чуракову ИА «Сусанин».

Центр социальных выплат займется предоставлением государственных услуг и мер социальной поддержки населения.