СК возбудил дело после отравления российских туристов в отеле Египта

Следственными органами Следственного комитета (СК) РФ Татарстана по факту отравления десятков российских туристов, в том числе нескольких жителей города Зеленодольска, в одном из отелей в Хургаде (Египет) возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 1 ноября на сайте ведомства.

Дело расследуется по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ, либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, опрашиваются родственники пострадавших», — отметили в СК.

Ранее в понедельник стало известно, что число пострадавших в результате отравления в отеле AMC Royal Хургады выросло примерно до 200, включая россиян. Об этом сообщила «Известиям» одна из отдыхающих в этой гостинице россиянок.

До этого официально сообщалось об отравлении в отеле 47 туристов, в том числе из России. В настоящее время все госпитализированные с симптомами отравления россияне выписаны из больницы.

Также в этот день российские вирусологи рассказали, что причиной массового отравления россиян в отеле Хургады мог стать ротавирус. Кроме того, отмечалось, что заболевшие, таким образом, могут попасть в зону риска: если переболевший ротавирусом заболеет коронавирусом, могут быть серьезные негативные последствия для здоровья.

Массовое отравление российских туристов в отеле AMC Royal произошло 30 октября. На следующий день в Федерации туристических палат Египта сообщили, что число отравившихся россиян в Хургаде достигло 40 человек. Помощник министра туризма Египта Абдель Фаттах аль-Асы, в свою очередь, заявил, что отель AMC Royal закрывается на неопределенный срок.

Мера продлится до тех пор, пока гостиница не будет соответствовать всем требуемым критериям работы.