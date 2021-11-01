За теплом: россияне предпочли не работать на зарубежных курортах

Онлайн-тревел-агентство «Тинькофф Путешествия» и сервис Travelata.ru проанализировали, как объявление новых антиковидных ограничений в период с 30 октября по 7 ноября в Москве повлияло на туристические планы россиян. Насколько вырос спрос на туры после объявления локдауна и какие направления оказались наиболее востребованы — разбирались «Известия».

Исследование проводилось на основе анализа данных покупок билетов и туров на период с 30 октября по 7 ноября 2021 года в сервисе «Тинькофф Путешествия». Выяснилось, что, как только власти объявили о введения локдауна, спрос на туры в целом вырос чуть больше чем наполовину. Удивительно, что общий средний чек на туры в «нерабочий» период сократился на 5% по сравнению с ценником, действующим неделей раньше (106 тыс. рублей против 101 тыс. рублей)

По проторенным дорогам

Приоритет при выборе мест отдыха был отдан известным направлениям — в совокупности путевки в Египет, Турцию и Россию покрыли более 90% всех бронирований. Самым популярным направлением стала Турция, куда спрос на путевки вырос на 85%. Популярность объясняется сравнительной бюджетностью, достаточно комфортной погодой и непродолжительным перелетом. При этом средняя стоимость туров после объявления локдауна заметно выросла. Так, средний чек на двоих на даты заезда с 30 октября по 5 ноября составил 92 тыс. рублей, что на 8% больше средней суммы, действующей неделей раньше.

На втором месте по популярности направлений — Египет, спрос на путевки в страну пирамид вырос на 32%. А вот средняя стоимость туров, наоборот, к концу октября сократилась на 6% (до 130 тыс. рублей), так как туроператоры стали предлагать горящие предложения с вылетом 29 октября и 1–2 ноября. Кроме того, египетские власти сняли ограничение на заполняемость гостиниц, которое раньше составляло 80%. Теперь отели могут быть загружены полностью на 100%.

Также, как писали «Известия», в Египте уже наблюдается дефицит номеров в пятизвездочных гостиницах из-за «беспрецедентного наплыва» российских туристов. В посольстве Египта в Москве подчеркнули, что в других ценовых сегментах дефицита номеров не наблюдается, к тому же страна сняла ограничение на заполняемость отелей и в ближайшее время число доступных мест будет только расти.

Многие премиум-отели Хургады и Шарм-эль-Шейха уже выставили stop sale. В связи с объявлением дополнительных выходных дней в ноябре наблюдается ажиотаж на каникулярные даты — это и новые бронирования, а также запросы от туристов, уже отдыхающих в Египте, которые хотят продлить свой отпуск еще на несколько дней. По совокупным оценкам туроператоров, в основном россияне едут в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, причем эти курорты бронируются практически в равных долях (50% на 50%). Чаще всего наши соотечественники приобретают на курорты Египта пакетные туры на 7–10 ночей и предсказуемо выбирают в Египте гостиницы с питанием All Inclusive.

У самостоятельных путешественников среди зарубежных направлений наиболее популярны Турция, Таджикистан, Узбекистан, Армения, ОАЭ, Египет, США, Кипр, Киргизия. Именно в эти страны в России чаще всего покупают авиабилеты, правда в случае с Таджикистаном, Киргизией и Узбекистаном вряд ли речь идет о туризме. Так или иначе, по данным «Тинькофф Путешествий», средний чек на авиабилеты с момента объявления локдауна в Москве в четверг 21 октября вырос на 20% по сравнению с тем же периодом неделей раньше.

Отдых по-домашнему

Третье место среди популярных у сограждан направлений отдыха заняла Россия. Спрос на туры в регионы вырос на 26%. При этом средняя стоимость тура выросла на 17%, до 42 тыс. рублей. По данным аналитиков, интересоваться путешествиями внутри страны россияне стали по большой части из-за отсутствия большого предложения по горящим турам за рубеж.

Однако из-за ужесточения эпидемиологических ограничений отечественные курорты всё равно теряют туристов. Россияне, рассчитывающие отдохнуть в регионах с 30 октября, начали массово отказываться от путевок: в среднем по стране отменено около 20% туристических поездок.

«Локдаун сыграл на руку выездному туризму, который у нас сейчас в принципе ограничен… Внутри России сейчас с отдыхом проблематично, мы видим, какие ограничения вводит Краснодарский край, в Крыму принимаются беспрецедентные меры», — заявил недавно председатель Всероссийского объединения туристов Роман Бобылев.

Те, кто не боится путешествовать по российским просторам в разгар эпидемии, традиционно посещают Москву, Санкт-Петербург, Сочи (Адлер), Калининград, Краснодар, Екатеринбург, Минеральные Воды, Симферополь (Крым), Казань и Уфу. Так выглядит топ-10 среди направлений для перелетов по России от «Тинькофф Путешествий».

Вместе с тем, например, в Калининградскую область, Петербург и Москву отменено около 40% всех туров, на которые рассчитывали россияне с 30 октября по 7 ноября, пишут «Ведомости». Действительно, в этих городах действуют строгие ограничения: кинотеатры, кафе, торговые комплексы и другие объекты закрыты. В Москве административные эпидемиологические меры также спровоцировали многочисленные отказы от экскурсионных автобусных туров.

С 25 октября в шести российских регионах по решению местных властей (в Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Курской, Самарской областях и Пермском крае) действует свой собственный режим «нерабочих дней», который продлится до 7 ноября. В ряде регионов — например, в Хакасии — введены комендантские часы. В Псков и Вологодскую область отменено около 90% поездок.

Аналогичная ситуация при бронировании поездок в Крым, где аннулировано около 20% заказанных туров . При въезде в Севастополь с 30 октября проверяют QR-коды о вакцинации. Есть регионы, которые не вводили жестких ограничений, связанных с коронавирусом, и, соответственно, туда увеличился поток туристов. Это, прежде всего, Краснодарский край. После объявления о режиме нерабочих дней продажи туров в регион выросли на 10%. Нет серьезных ограничений в Ярославской и Тверской областях. Поэтому в местных отелях уже заканчиваются или закончились места.