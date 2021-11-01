Сироты смогут выбирать город для получения жилья в Ростовской области

В Ростовской области внесены изменения в закон, определяющий порядок покупки жилья для детей-сирот. Теперь получатели льготы смогут выбирать город, где они хотят проживать.

По данным правительства, в 2021 году на обеспечение сирот жильем в регионе предусмотрено 1,4 млрд рублей. 52 млн рублей выделили из федерального бюджета. По новым правилам сироты смогут самостоятельно выбирать муниципалитет, где власти купят им квартиру.

Всего помещения получат свыше 1,1 тыс. человек. Об этом пишет RostovGazeta.

Ранее сообщалось, что в Якутии планируют ввести жилищные сертификаты для детей-сирот. На текущий момент сироты получают квартиры по распределению из специального жилищного фонда.