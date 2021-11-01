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Сотрудники учреждений культуры Самарской области получат допвыплаты

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В Самарской области работники государственных учреждений культуры получат дополнительные выплаты. Соответствующее решение губернатор Дмитрий Азаров принял 1 ноября.

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«Уже выпущен пакет мер для поддержки предпринимателей, которые приостановили свою деятельность в период нерабочих дней и понесли потери. Они могут ими воспользоваться в полной мере. Учреждения культуры также относятся к числу наиболее пострадавших отраслей экономики. И нам крайне важно поддержать работников театров, музеев, библиотек в это непростое для всех нас время», — цитирует главу региона НИА «Самара».

Азаров пообещал выплатить все зарплаты вне зависимости от количества выступлений и нагрузки работников. Средства должны поступить людям в текущем году. При этом госучреждениям культуры компенсируют расходы на заработные платы, которые они понесли с сентября 2021 года.

Ранее в этот день глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что одной нерабочей недели, скорее всего, будет недостаточно для того, чтобы переломить ситуацию с коронавирусом в стране. Она призвала не ждать немедленного эффекта от принятых ограничительных мер.

Кроме того, Попова заявила, что в некоторых регионах России снизился темп прироста новых случаев COVID-19, но говорить о стабилизации эпидемиологической ситуации пока рано. Она уточнила, что прирост заболевших наблюдается в 78 регионах страны, в то время как снижение отмечается только в двух.

Ранее в этот день глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что одной нерабочей недели, скорее всего, будет недостаточно для того, чтобы переломить ситуацию с коронавирусом в стране. Она призвала не ждать немедленного эффекта от принятых ограничительных мер.

Кроме того, Попова заявила, что в некоторых регионах России снизился темп прироста новых случаев COVID-19, но говорить о стабилизации эпидемиологической ситуации пока рано. Она уточнила, что прирост заболевших наблюдается в 78 регионах страны, в то время как снижение отмечается только в двух.

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