Резкое похолодание прогнозируют на территории Удмуртии

Синоптики предупреждают жителей Удмуртии о сильном похолодании. Местами температура опустится до –10 градусов.

Согласно прогнозам, в ночь на 2 ноября ожидаются небольшие дожди, местами пройдет мокрый снег, температура воздуха в течение суток составит от –2 до 3 градусов. Об этом сообщает Udm-info.ru. На дорогах образуется гололедица.

Самым холодным днем недели станет 3 ноября. Температура опустится до –5…–10 градусов. 4 ноября ожидается 0…–5 градусов.

Ранее в этот день сообщалось о похолодании до –23 градусов в Свердловской области. Экстремально низкие температуры ожидаются на севере региона. Сотрудники ГИБДД просят автомобилистов поменять шины в соответствии с сезоном.